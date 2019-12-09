Премьер подписал постановление о переписи населения-2020

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о переписи населения Российской Федерации в 2020 году.

Как передает ТАСС, об этом председатель правительства проинформировал общественность в ходе своего совещания с вице-премьерами.

По его словам, перепись проведет с 1 по 31 октября 2020 года Федеральная служба государственной статистики (Росстат) при поддержке Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) и МВД. В отдельных регионах страны из-за трудноступности процесс будет расширен – с 1 апреля по 20 декабря т. г.

Медведев подчеркнул, что первичные результаты переписи ожидаются к апрелю 2021 года, а окончательные – в 2022-м. Расходы на проведение мероприятия составят более 30 миллиардов рублей, из них 6,7 миллиардов пойдут на обеспечение планшетов, с помощью которых будет проводиться опрос.

Премьер-министр отметил, что итоги переписи позволят повысить эффективность госполитики и управленческих решений в разных сферах современной жизни.

Первая всеобщая перепись населения в Российской империи была проведена в феврале 1897 года, в Советском Союзе – в декабре 1926 года, в Российской Федерации – в октябре 2002 года.