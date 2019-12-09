Дмитрий Медведев: решения WADA необходимо обжаловать

Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что национальные спортивные организации просто обязаны обжаловать решение WADA по введению новых санкций в отношении наших атлетов. "Эти решения невозможно игнорировать", — сказал премьер-министр.

"Невозможно игнорировать решения Всемирного антидопингового агентства по нашим спортсменам. Я не буду проводить подробный анализ, но не так давно уже отмечал, что в данном случае очевидно, что и на российской стороне, я имею в виду в нашем спортивном сообществе, существуют значительные проблемы с допингом, это невозможно отрицать", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

"С другой стороны, то, что все эти решения повторяются, и зачастую в отношении спортсменов, которые так или иначе уже были наказаны, не говоря уже о других моментах, конечно, наводит на мысль, что это — продолжение вот этой антироссийской истерии, которая приобрела уже хроническую форму", — считает глава правительства.

"Думаю, что российские организации, в чью компетенцию входят все эти вопросы, должны будут продумать вопросы о том, чтобы такого рода решение было обжаловано", — сказал Медведев. Эксперты сразу же отметили, что российская сторона наверняка оспорит решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS).