"Адмирала Кузнецова" отремонтируют через 2 года

Модернизация и ремонт авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" будет завершена в 2022 году. Работу идут по графику, заявил глава "Объединенной судостроительный корпорации" Алексей Рахманов. Впрочем, после проверки на дефекты, которая закончилась в октябре 2019 года, было принято решение провести дополнительные работы на корабле, сообщает агентство "Интерфакс".

Напомним, 30 ноября на 82-м судоремонтном заводе произошла авария: затонул плавучий док ПД-30, когда из него выходил "Адмирал Кузнецов". Корабль получил незначительные повреждения. Но, несмотря на это, представители оборонно-промышленного комплекса заявили, что сроки сдачи крейсера флоту почти не изменятся.

После возвращения из Сирии авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" отправился на ремонт и модернизацию. Ему должны частично заменить главную энергетическую установку, модернизировать радиоэлектронное оборудование, электросеть, системы ПВО и улучшить летный комплекс.