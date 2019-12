Кинокритики назвали лучший фильм 2019 года

Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса (LAFCA) назвала фильм года. Им стал южнокорейский триллер "Паразиты", который ранее взял "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале. Режиссер картины Пон Джун-хо также удостоился награды. Кроме того, фильм победил в номинации "лучшая мужская роль второго плана".

