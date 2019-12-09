Грабители с тазерами жестоко избили двух туристок в метро Нью-Йорка

Две туристки из Израиля подверглись нападению в подземке Нью-Йорка — их атаковали вооруженные ножами и тазерами грабители, сообщает KKTV. Нападение произошло непосредственно под камерой наблюдения.

Инцидент произошел вечером 7 декабря в Бруклине. Две 20-летние подруги вышли из поезда и направлялись по переходу к выходу, когда на них со спины напали двое молодых людей с закрытыми лицами. Сначала они повалили на пол одну девушку, а когда ей на помощь бросилась подруга, применили силу и к ней.

Злоумышленники не просто отобрали у туристок смартфоны и деньги, но и жестоко избили: на кадрах видно, как нападавший наносит девушке удары руками и ногами по голове. При попытке оказать сопротивление налетчики достали ножи и электрошоковые пистолеты.

Пострадавших доставили в больницу с многочисленными синяками и ссадинами. На следующий день жертвы грабителей улетели на родину. Подозреваемых задержать пока не удалось.