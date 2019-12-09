Новейший корвет испытал "Калибры" и "Ониксы"

Корвет "Гремящий" провел испытательные пуски противокорабельных ракет "Оникс" и крылатых ракет "Калибр". Военные уточняют, что тестирование проходило в Белом море, корабль обстрелял две надводных цели, пишет агентство ТАСС.

Напомним, ранее корвет посетил Владимир Путин. Президент заявил, что в будущем корабль обязательно вооружат гиперзвуковыми ракетами "Циркон".



"Гремящий" – представитель корветов проекта 20385. Это небольшие, малозаметные для радаров корабли: водоизмещение – 2 тысячи тонн, длина – 104 метра.

Главное вооружение "Гремящего" – ракетные комплексы "Калибр" и "Оникс". Также корвет оснащен 100-миллиметровой артиллерийской установкой АУ-190-01, зенитной ракетной системой "Полимент-Редут", торпедным аппаратом "Пакет-НК". На палубе корабля базируется вертолет Ка-27.