Телеведущая узнала о судьбе удочеренной Милоновым девочки и расплакалась

Депутат Госдумы Виталий Милонов – отец шестерых детей. Трое из них – родные, а трое (два мальчика и девочка) – приемные.

В эфире программы "Секрет на миллион" на НТВ была рассказана история одного из усыновленных детей – девочки Евдокии.

Оказывается, родная мать Евдокии – гражданка Узбекистана, которая работала охранником в кафе. О ее беременности никто не догадывался: в силу комплекции женщины ее не было заметно.

Она родила ребенка в туалете, а затем, через 8 часов после рождения малышки, оставила ее в одном из скверов Москвы на скамейке.

Милонов узнал об этом происшествии из сообщений прессы и решил удочерить девочку.

Когда ведущая Лера Кудрявцева услышала ее историю, то не смогла сдержать слез. Сейчас Евдокии уже пять лет, она занимается гимнастикой и мечтает стать фигуристкой.