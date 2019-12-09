Сбившему школьников в Новгороде водителю избрали меру пресечения

В Нижнем Новгороде избрали меру пресечения Виктору Пильганову, сыну бывшего заместителя начальника регионального управления МВД, который врезался на машине в толпу школьников и сопровождавших их взрослых. По решению суда два ближайших месяца 43-летний водитель проведет в изоляторе. Сам он рассчитывал на домашний арест.

Жуткое ДТП произошло вечером 7 декабря на улице Горького. Выехавшая со второстепенной дороги Toyota повернула налево и врезалась в едущие машины, одна из которых вылетела на тротуар, где в сопровождении учителей и родителей на спектакль в местный ТЮЗ шли девятиклассники. Пострадали 12 человек: девять школьников, две учительницы и мама одного из детей — её врачам спасти не удалось, женщина умерла в больнице.

За рулём внедорожника был обычный безработный из Нижнего Новгорода — 43-летний Виктор Пильганов. Toyota зарегистрирована на его отца, отставного генерала нижегородской полиции Александра Пильганова. До 2014 года он возглавлял главное следственное управление УМВД, был заместителем начальника ведомства. Очевидцы говорят, что на месте аварии от Пильганова-младшего разило алкоголем.

Подобный эпизод не первый в жизни заключенного под стражу водителя: его уже дважды лишали прав, каждый раз за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.