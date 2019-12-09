В США во время полета взорвался реактивный ранец: пилот погиб

Впервые в истории полет человека с реактивным ранцем обернулся трагическим исходом. Устройство взорвалось во время работы, из-за чего пилот упал с семиметровой высоты. Спасти мужчину не удалось.

О случившемся сообщает Elnuevodia. 49-летний пилот Келман Джеймс Ричес поднялся в воздух над территорией автостоянки. На высоте около семи метров реактивный ранец взорвался, в результате чего житель США упал на землю. Медики не смогли спасти жизнь пострадавшему — он скончался в больнице.

Полет был запланирован в рамках шоу Sky Surfer. В ночь перед событием его отменили, но пилоту об этом якобы не сообщили. По данным некоторых СМИ, трагический инцидент с ранцем — первый подобный случай в истории.

Устройство представляет собой летательный аппарат, который надевается на спину. Оно позволяет подняться в воздух благодаря реактивной тяге.