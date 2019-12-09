Тюменские эксперты не нашли в рыбе следов гаффской болезни

Тюменские эксперты попытались установить причину отравления, с которым в больницу поступили десять человек. У пациентов заподозрили заражение гаффской болезнью, причиной которого могла стать рыба, выловленная в местном водоеме. Все заболевшие употребляли ее в пищу.

Впрочем, в Тюменской областной ветеринарной лаборатории пришли к выводу, что дело не в рыбе. Как пишет URA.Ru, выловленными в Тобольском районе карасей скармливали мышам, и у тех признаков болезни не обнаружилось.

В лаборатории сообщили, что биопроба проводилась на белых мышах в течение 17 суток. За это время у грызунов не было замечено симптомов АТПМ – алиментарно-токсической пароксизмальной миоглобинурии или так называемой гаффской болезни. Эксперты также провели гистологическое исследование рыбы и не нашли отклонений от нормы. Таким образом, источник болезни пока остается неизвестным.

Как сообщает портал 72.Ru, исследователи продолжают поиск источника заражения.

"Мыши, которых мы кормили этой рыбой, живы. Но параллельно отбирались пробы Роспотребнадзором. У них положительный результат. В частности, у них мыши погибли примерно на 17-й день опыта. Будем искать дальше", – сказал журналистам главный государственный ветеринарный инспектор Тюменской области Вадим Шульц.

Об отравлении жителей деревни Ачиры Тобольского района стало известно в конце октября. Люди попали в больницу с симптомами пищевого отравления и судорогами. Два человека попали в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Известно, что за несколько дней до госпитализации жителей деревни там умерли несколько собак.

Гаффская болезнь – острое заболевание, которое пока еще плохо изучено, специфического лечения от него нет. Первые симптомы заболевания – острые мышечные боли и паралич конечностей. Затем болезнь поражает сердце и почки. Источником заболевания является рыба — окунь, щука, сазан, карась. Болезнь поражает не только людей, но также птиц и животных, съевших зараженную рыбу.