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9 декабря 201919:02

Путин встречается с Макроном в Золотом зале Елисейского дворца

Григорий Дукор/ТАСС

Встреча с глазу на глаз президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона проходит в Золотом зале Елисейского дворца. Позже к этой беседе присоединятся еще двое участников нормандского формата — канцлер Германии Ангела Меркель и украинский президент Владимир Зеленский.

Ранее Владимир Путин уже побеседовал с Ангелой Меркель, а его первая встреча с Владимиром Зеленским тет-а-тет запланирована после окончания нормандского саммита, сообщает ТАСС. Главная тема саммита 9 декабря в Париже – выполнение Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.

В беседе с Макроном Путин хотел обсудить вопрос о моратории на размещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Эта тема стала актуальной после выхода США из Договора РСМД. Президент Пятой республики выразил готовность к диалогу о ракетах.

Этой встрече Путина и Макрона предшествовали августовские двусторонние переговоры в Брегансоне во время рабочего визита главы российского государства на юг Франции. Путин и Макрон также встречались в июне на саммите G20 в Осаке и кратко общались в конце сентября в Париже после церемонии прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком. Кроме того, между предыдущей встречей президенты двух стран четыре раза общались по телефону.

Москва и Париж переживают не лучшее время в отношениях. За три квартала взаимный оборот по отношению с тому же периоды 2018 года сократился на 19,3%. При этом российский экспорт во Францию снизился на 14,3%, а импорт из Франции уменьшился на 22,8%. Но, по сравнению с 2017 годов, взаимная торговля между Москвой и Парижем все же выросла на 11,2% до 17 миллиардов 200 миллионов долларов.

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