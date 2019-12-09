В ЕС готовится аналог американского акта Магнитского

Европейский Союз готовится к введению в действие санкционного механизма, схожего с актом Магнитского.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что принято решение о работе по подготовке документации, касающейся общеевропейского механизма для реагирования на серьезные нарушения прав человека, аналогичные американскому акту Магнитского.

По мнению Борелля, это станет серьезной заявкой ЕС на утверждение правозащитных механизмов в области защиты прав людей.

В 2012 году в США вступил закон, названный по имени аудитора Сергея Магнитского, который в 2009 году умер в московском следственном изоляторе "Матросская тишина". Акт Магнитского содержал американские санкции в отношении ряда российских чиновников, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти аудитора. Аналогичные правовые акты также приняли Канада, Эстония, Латвия, Литва и Великобритания.

В России пообещали не оставить без внимания данные недружественные действия.