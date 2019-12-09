Хоккей. "Сибирь" на выезде переиграла "Трактор"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) челябинский "Трактор" на домашнем льду арены имени Валерия Белоусова проиграл новосибирской "Сибири" – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1).

У победителей встречи голами отметились Алексей Яковлев и Егор Миловзоров, забившие на 23-й и 47-й минутах соответственно, а у хозяев льда единственную шайбу на последней минуте забросил Ник Бэйлен.

"Сибирь" одержала четвертую победу в последних пяти играх и с 41 очком занимает седьмое место в Восточной конференции, а "Трактор" в ней же расположился на 12-й строчке, имея в активе 28 очков. В следующем матче новосибирцы 17 декабря на выезде сыграют с "Салаватом Юлаевым", а челябинцы спустя два дня примут "Амур".