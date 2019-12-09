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9 декабря 201921:17 Валентин Богданов

"Мы голосовали за Трампа": у главы США хорошие шансы сохранить президентство

"Мы голосовали за Трампа": у главы США хорошие шансы сохранить президентство

"Вернулся из "какого-то места" с "чем-то интересным", и "этого интересного много" — в преддверии решающих слушаний по импичменту Дональд Трамп заговорил о своем адвокате Джулиани на неизвестном журналистам языке. Оказалось, что "какое-то место" — это для Трампа Украина, с которой и начались его проблемы. Чтобы хоть как-то подбодрить хозяина Белого дома, издание Times, ранее не получавшее от Трампа ярлык "фэйк-ньюс", включило в шорт-лист претендентов на звание "Человека года-2019" и самого президента, и того, кто на него донес.

Нэнси Пелоси сказала "надо", Джеральд Надлер ответил "есть". Выполняя поручение спикера нижней палаты подготовить официальные обвинения против Трампа, глава юридического комитета позвал в Конгресс новую партию экспертов, но первые обвинения прозвучали в его собственный адрес: "Америка достаточно от вас натерпелась, с нас хватит. Вы совершаете предательство Родины. Мы голосовали за Дональда Трампа. Нельзя устраивать импичмент только потому, что вам он не нравится".

"Хочу всем напомнить, что зрители здесь только для того, чтобы наблюдать, а не устраивать демонстрации. Они не должны выражать никакого несогласия со свидетелями или членами комитета", — заявил председатель судебного комитета Палаты представителей Конгресса США Джеральд Надлер.

Одного активиста из зала выволокла полиция Капитолия. От республиканцев Надлер отбивался с помощью деревянного молоточка.

"Я настаиваю на том, чтобы вы назначили дату слушаний меньшинства или объясните, почему вы так грубо нарушаете правила этого комитета", — обратился политик и член палаты представителей США от республиканцев Энди Бигс. На это Надлер сказал: "Этот вопрос не касается сегодняшних слушаний".

Демократы торопятся, и это объяснимо. Рудольф Джулиани из Киева, похоже, вернулся не с пустыми руками. Адвокат Трампа в сопровождении телевизионщиков с кабельного телеканала One America News Network совершил поездку на Украину и в Румынию. Встречался с теми, кто владеет информацией о коррупционных проделках Байдена-младшего. Забавно, что название страны, в которой это происходило, сам Трамп подчеркнуто избегает.

"Он (Джулиани) вернулся из какого-то места. Руди еще не рассказывал мне о своих находках, но, думаю, он хочет поделиться ими в Конгрессе. Слышал, он нашел много интересной информации", — сообщил президент США.

Джулиани не только собирает улики против Байденов. Он еще и ищет детали вмешательства Украины в американские выборы 2016 года. Большинство республиканцев считают, что помощь порошенковской администрации и его дипломатов американским демократам вообще и Хиллари Клинтон в частности — доказанный факт.

— Вы верите, что Украина вмешивалась в выборы в США?

— Я верю в это, да.

Такая уверенность сенатора Круза и его однопартийцев для Трампа — хорошая новость. Ведь именно верхняя палата, где у республиканцев большинство, в конечном итоге и решит судьбу президентства нынешнего главы Белого дома. А вот за пределами страны с союзниками отношения у Трампа не очень. Прошедший саммит НАТО в Лондоне остается неиссякаемым источником топлива для шуток и пародий. Впрочем, в реальной жизни посмеяться последним рассчитывает все-таки Трамп. Американский президент с нетерпением ждет публикации доклада генерального инспектора Минюста США. Обнародовать его должны сегодня. Речь там идет об обстоятельствах открытия так называемого российского дела и нарушениях, которые при этом допустили сотрудники ФБР.

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