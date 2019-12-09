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9 декабря 201920:38

Российская молодежка выступит на чемпионате мира по хоккею под своим флагом

SergeiTato/Twitter

Федерация хоккея России сделала заявление по поводу решения Всемирного антидопингового агентства отстранить нашу страну на ближайшие четыре года от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира. По мнению ФХР, санкции не относятся к молодежному и юниорскому спорту.

"Наложенные ВАДА санкции распространяются на главные спортивные мероприятия. Юниорские, молодежные чемпионаты мира и юношеские Олимпийские игры не должны попадать под ограничения, и хоккеисты примут в них участие в составе сборных команд России под российским флагом", – сообщает официальный сайт ФХР.

Напомним, что молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет в Чехии с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020-го.

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