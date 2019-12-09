Российская молодежка выступит на чемпионате мира по хоккею под своим флагом

Федерация хоккея России сделала заявление по поводу решения Всемирного антидопингового агентства отстранить нашу страну на ближайшие четыре года от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира. По мнению ФХР, санкции не относятся к молодежному и юниорскому спорту.

"Наложенные ВАДА санкции распространяются на главные спортивные мероприятия. Юниорские, молодежные чемпионаты мира и юношеские Олимпийские игры не должны попадать под ограничения, и хоккеисты примут в них участие в составе сборных команд России под российским флагом", – сообщает официальный сайт ФХР.

Напомним, что молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет в Чехии с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020-го.