Вадим Карасев: провала нормандского саммита не будет, это школа большой политики

"В Париже провала не будет, будет результат, — заявил в эфире программы "60 минут" директор Института глобальных стратегий, украинский политолог Вадим Карасев. — Подобные встречи — это школа большой политики".

От саммита, по его мнению, надо ждать ускорения процесса выполнения Минских соглашений.

"Выходить из них и продолжать политику Порошенко – это несерьезно, — подчеркивает украинский политолог. — Главное – сохранить дух Минских договоренностей".

В Париже проходит встреча лидеров "нормандской четверки" — лидеров Франции, Германии, Украины и России. Участники встречи намерены обсудить тему вооруженного конфликта в Донбассе.

По итогам переговоров лидеры государств проведут пресс-конференцию для журналистов.

Формат четырехсторонних переговоров был создан для обсуждения путей урегулирования кризиса на юго-востоке Украины. Последний раз встреча на высшем уровне в "нормандском формате" проходила в 2016 году. После этого саммиты в этом формате не проводились три года.

9 декабря в Париже запланированы также двусторонние встречи между президентами, в том числе первая личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Она состоится после переговоров четырех лидеров, но до итоговой пресс-конференции по итогам саммита.