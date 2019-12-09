Лидеры "нормандской четверки" завершили переговоры. Путин и Зеленский проводят личную встречу

Встреча президентов стран "нормандской четверки" в Париже завершилась, она продолжалась более двух часов, сообщает Елисейский дворец. После переговоров Владимир Путин и Владимир Зеленский проводят двустороннюю встречу. Затем состоится общая пресс-конференция по итогам саммита.

На встречу президентов России и Украины официально отведено около 45 минут, однако, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, разговор не ограничен временными рамками.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что стороны продолжают обсуждение подготовленного ранее совместного документа и текущие вопросы.

Представители Украины в кулуарах встречи рассказали о том, что советники лидеров "нормандской четверки" удалились, чтобы править некоторые из пунктов итогового коммюнике саммита.

Переговоры такого уровня проходят более чем три года спустя. В прошлый раз встреча состоялась в октябре 2016 года в Берлине.