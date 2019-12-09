Медведев освободил от должности замглавы РАР Ирину Голосную

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В документе отмечается, что Ирина Голосная освобождена от должности по ее просьбе.

Бывшая замглавы Росалкогольрегулирования обвинялась в злоупотреблении полномочиями на 58 миллионов рублей. В конце ноября столичная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ведомства, поскольку оно было возбуждено с нарушениями требований уголовно-процессуального кодекса.

Кроме Голосной в злоупотреблении полномочиями обвинялись исполняющий обязанности руководителя управления ведомства по Центральному федеральному округу Сергей Пальцев, а также сотрудник ведомства Борис Астахов. Согласно материалам дела, подчиненные боялись увольнения, потому составили незаконный ведомственный акт.



Ирина Голосная была назначена замглавы Росалкогольрегулирования 30 декабря 2018 года.