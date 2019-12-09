СКА обыграл "Динамо" и вышел на первое место в Западной конференции

В Москве на "ВТБ Арене" состоялась центральная встреча дня регулярного чемпионата КХЛ между столичным "Динамо" и санкт-петербургским СКА. Ни основное, ни дополнительное время матча не выявило победителя. В серии же буллитов точнее оказались гости. Итоговый счет – 3:2 в пользу армейцев.

Бело-голубые вышли вперед на 7-й минуте первого периода усилиями Ивана Игумнова. После перерыва Дмитрий Кагарлицкий, в прошлом году выступавший за "Динамо", сравнял счет. В начале третьего периода Наиль Якупов вывел гостей вперед. Однако Андрей Алексеев на 49-й минуте отквитал гол.

До окончания основного времени матча больше командам отличиться не удалось. Как и в овертайме в формате "три на три". А в серии буллитов точный бросок Евгения Кетова принес победу гостям. Она стала для армейцев 11-й подряд.

СКА обошел ЦСКА и вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции. В его активе стало 52 очка после 37 игр. Динамовцы расположились на третьей строчке с 46 баллами.

В других встречах дня подмосковный "Витязь" на своем льду оказался сильнее нижегородского "Торпедо" со счетом 3:2, а "Барыс" из Нур-Султана с таким же счетом взял верх в гостях над омским "Авангардом".