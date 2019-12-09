Тренер "Зенита" Семак верит в честность "Лиона" и "Лейпцига"

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак в преддверии матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с португальской "Бенфикой" заявил, что не верит в возможность "договорняка" между французским "Лионом" и немецким "Лейпцигом", который выведет оба клуба в плей-офф.

"Не верю, что "Лейпциг" и "Лион" могут договориться о результате. Он важен и для немцев – есть разница, выходить с первого или второго места из группы. Все выходят на поле бороться за победу. Финансовые бонусы тоже важны", – приводит слова Семака РИА Новости.

Напомним, что встреча между "Зенитом" и "Бенфикой" состоится в Лиссабоне 10 декабря. Она начнется в 23:00 по московскому времени. В параллельном матче группы G "Лион" на своем поле сыграет с "Лейпцигом". Если французы добьются победы над немецким клубом, обе команды выйдут в плей-офф турнира. Результат игры в Лиссабоне повлиять на это уже никак не сможет.

В настоящий момент "Зенит" располагается на втором месте в группе, набрав семь очков после пяти игр. На первой позиции расположился "Лейпциг" с десятью баллами. Третьими идут французы с семью очками. Замыкает группу G "Бенфика". В ее активе четыре балла.