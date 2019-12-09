В Париже завершилась встреча Путина и Зеленского

В Париже завершилась двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Разговор длился почти полтора часа.

Детали пока не сообщаются. Известно лишь, что Путин итогом встречи остался доволен. Отметил, что поговорили по-деловому.

Президенты России и Украины встречаются впервые. Ранее они общались только по телефону, напоминает телеканал "Россия 24".

Лидеры "нормандской четверки" продолжили переговоры.

Тем временем в Киеве противники Зеленского разбили палаточный лагерь у офиса президента Украины. Туда стянуты сотрудники силовых структур.