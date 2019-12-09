Глава ОКР Поздняков: санкции WADA носят неадекватный и унизительный характер

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков разочарован решением исполкома WADA отстранить нашу страну от крупных международных соревнований на четыре года. По мнению главы ОКР, российская сторона сделает все возможное, чтобы спортсмены из России выступили в Токио под своим флагом.

"Считаю, что санкции носят неадекватный, нелогичный и унизительный характер. Мы, конечно, разочарованы. Сделаем все возможное, чтобы на Олимпиаде в Токио наши спортсмены выступали под российским флагом", – цитирует Позднякова "Спорт-экспресс".

Напомним, что 9 декабря в Лозанне исполком Всемирного антидопингового агентства принял решение лишить Россию участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира на четыре года из-за выявленных манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории.