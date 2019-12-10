Тренер "Бенфики" Лаже: важно полностью контролировать игру с "Зенитом"

Главный тренер лиссабонской "Бенфики" Бруну Лаже накануне игры заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с санкт-петербургским "Зенитом" рассказал, как планирует действовать его команда против российского клуба.

"Мы не планируем биться головой о стену обороны соперника. Постараемся найти пространство, менять форвардов местами, быстро перемещаться. Нам важно полностью контролировать игру", – приводит слова Лаже РИА Новости.

Напомним, что встреча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Бенфикой" и "Зенитом" состоится 10 декабря в Лиссабоне. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.