Аваков: Зеленский на саммите "жестко и правильно держит позицию"

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообщался с журналистами во время саммита "нормандской четверки" в Париже. Он отметил, что атмосфера на встрече была хорошей, а также похвалил президента Украины за уверенное поведение.

"Зеленский молодец, очень жестко и правильно держит позицию", — приводит слова Авакова телеканал "Россия 24". Глава украинского МВД отметил, что "предательства не было" и что "с государственной позиции" все идет очень хорошо.

Аваков не стал отвечать на вопросы журналистов о договоренностях по линии разграничения в Донбассе.