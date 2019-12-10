Пресс-секретарь Зеленского: на саммите вопрос Крыма не обсуждался

Юлия Мендель, пресс-секретарь Владимира Зеленского, сообщила, что в ходе встречи "нормандской четверки" вопрос Крыма не обсуждался.

Она отметила также, что обсуждение и не планируется, передает РИА Новости.

Саммит "нормандской четверки" проходит в Париже. В нем участвуют лидеры России, Украины, Германии и Франции.