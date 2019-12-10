Волейболист "Зенита" арестован в Бразилии за сексуальные домогательства

Доигровщик казанского волейбольного клуба "Зенит" Эрвин Нгапет оказался в центре скандала. По обвинению в сексуальных домогательствах 28-летний французский волейболист угодил за решетку в Бразилии.

Как сообщает Globo.com, Нгапет был арестован утром 9 декабря после завершения клубного чемпионата мира. Во время вечеринки француз хлопнул 29-летнюю женщину по ягодицам. Позже он принес ей извинения, однако это не спасло его от обвинений в сексуальных домогательствах.

Игрок "Зенита" выступает за казанский клуб с 2018 года. Напомним, что на клубном чемпионате мира-2019, который прошел в Бразилии, казанские волейболисты завоевали бронзовые медали.