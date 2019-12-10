Саммит в "нормандском формате" в Париже завершился

Лидеры "нормандской четверки" завершили переговоры, продолжавшиеся за ужином последние два часа.

В общей сложности переговоры продолжались около 5,5 часа, включая полуторачасовой перерыв на двустороннее общение лидеров России и Украины.

Теперь главы России, Украины, Франции и Германии дадут пресс-конференцию, сообщает РИА Новости.

Первая встреча лидеров четырех стран состоялась 6 июня 2014 года в нормандском городе Бенувиле, позднее этот формат так и стали называть "нормандским". Саммит в Минске в феврале 2015 года считается важнейшей встречей "нормандской четверки". На нем были закреплены Минские договоренности.