"Арсенал" прервал безвыигрышную серию в матче с "Вест Хэмом"

Матчем в Лондоне между "Вест Хэм Юнайтед" и "Арсеналом" завершилась программа 16-го тура чемпионата Англии по футболу. "Канониры" добились первой победы под руководством Фредди Юнгберга, прервав семиматчевую безвыигрышную серию в АПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Арсенала".

В составе победителей мячи забили Габриэл Мартинелли, Николя Пепе и Пьер-Эмерик Обамеянг. Автором единственного гола у "Вест Хэма" стал Анджело Огбонна.

"Арсенал" поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 22 очка. "Вест Хэм" с 16 баллами остался на 16-м месте.