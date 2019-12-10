Глава WADA Риди: нам удалось защитить всех чистых российских спортсменов

Президент Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди заявил, что исполкому организации удалось защитить всех чистых российских спортсменов. На его взгляд, WADA не воспользовалась своей властью и авторитетом, чтобы принять более жесткие санкции в отношении России.

"Нам было необходимо защитить всех чистых российских атлетов. И, как мне кажется, это сделать удалось. Не уверен, что запреты в истории мирового спорта когда-либо давали положительный результат. Сейчас наша организация имеет больше авторитета и власти, но мы решили этим не пользоваться, подойдя к вопросу рационально", – цитирует Риди ТАСС.

Напомним, что WADA 9 декабря приняло решение отстранить Россию на четыре года от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира. Тем не менее чистые российские спортсмены, не уличенные в использовании допинга, будут допущены до соревнований в нейтральном статусе.