Зеленский назвал дату обмена пленными в Донбассе

Лидеры стран "нормандской четверки" договорились о проведении обмена удерживаемыми лицами в Донбассе до Нового года. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита в "нормандском формате" в Париже.

"Мы договорились о конкретной дате. Мы практически договорились о дате 24 декабря", — цитирует слова Владимира Зеленского ТАСС.

По мнению украинского президента, эта договоренность – главная победа. Зеленский выразил уверенность, что обмен пленными будет выполнен до конца текущего года.

Как считает лидер Украины, решение конфликта в Донбассе и всех проблем, связанных с этим вопросом, невозможно без выполнения условий безопасности.