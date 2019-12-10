"Пока ничья": Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным во Франции

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что "пока ничья".

Как отметил Зеленский на брифинге по итогам саммита в "нормандском формате", на встрече с Путиным были какие-то уступки. "Сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить. Давайте пока скажем — ничья", — цитирует Зеленского РИА Новости.

Украинский лидер охарактеризовал переговоры с Владимиром Путиным как сложные, отметив, что встреча длилась дольше отведенного времени. Договариваться сложно, но по некоторым моментам удалось договориться.

Владимир Зеленский отметил, что президент России скрупулезен и с ним сложно вести переговоры.

Президенты России и Украины встретились впервые. Ранее они общались только по телефону.