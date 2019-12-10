В Екатеринбурге 12 тысяч жителей остались без теплоснабжения в результате аварии на сетях

В Екатеринбурге из-за аварии на коммунальных сетях свыше 100 жилых домов с населением 12,1 тысячи человек остались без теплоснабжения. Такие данные появились на сайте управления МЧС России по региону во вторник, 10 декабря.

Как уточняется, в результате аварии под ограничением теплоснабжения остаются 114 многоквартирных жилых домов (в них проживают 12 190 человек) и восемь социально значимых объектов. В настоящее время продолжаются работы по устранению аварии.

В ночь на 10 декабря температура в Екатеринбурге была минус 1 градус, утром – минус 4 градуса, передает ТАСС.