Лидеры стран "нормандской четверки" прокомментировали итоги саммита в Париже

Детальный разбор ситуации в Донбассе, возвращение к реализации Минских соглашений и начало диалога по газу. Таковы итоги переговоров в "нормандском формате", которые накануне прошли в Париже.

Впервые после паузы в три года собрались лидеры России, Украины, Франции, Германии. После саммита участники ответили на вопросы журналистов, сообщает телеканал "Россия 24".

Владимир Путин заявил: мирный процесс на Украине развивается в правильном направлении. И напомнил: по "формуле Штайнмайера", которую стороны согласовали ранее, разведение сил на юго-востоке страны должно происходить параллельно с политическими реформами.

Президент Франции назвал прошедший саммит успешным. Эммануэль Макрон считает, что дискуссия позволила на высоком уровне подтвердить общую цель. Она в том, чтобы положить конец конфликту, который унес тысячи жизней.

Итоги саммита в Париже прокомментировала также Ангела Меркель. Она сообщила, что "нормандская четверка" согласовала разведение сил в еще трех пунктах на линии разграничения в Донбассе. И процесс должен стартовать до весны.

Непростым состоявшийся диалог назвал президент Украины. По словам Владимира Зеленского, президент России детально разбирал каждый вопрос. Украинский лидер также отметил, что особый статус для Донбасса решено продлить на год. И подчеркнул, что это закон временный.