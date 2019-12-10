Экс-министр иностранных дел Австрии Кнайсль вспомнила о своем танце с Путиным

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль представила в МГИМО свою книгу. На презентации она вспомнила о танце с Владимиром Путиным.

Экс-министр отметила: президент России "хорошо знает танцевальный этикет" — так, приглашая на танец, он сделал поклон. Сама Кнайсль отмечает, что редко бывала на веселых свадьбах, но свою считает как раз такой.

Владимир Путин посетил свадьбу Карин Кнайсль в августе 2018 года, пробыл на празднике час, успел произнести тост на немецком языке и потанцевать с невестой.