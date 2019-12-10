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10 декабря 201907:08

Самолет ВВС Чили с 38 людьми на борту пропал с радаров по пути в Антарктику

Самолет ВВС Чили с 38 людьми на борту пропал с радаров по пути в Антарктику

Самолет C130 Hercules ВВС Чили перестал выходить на связь во время полета на антарктическую базу имени президента Эдуардо Фрея Монтальвы. На его борту находятся 38 человек — 17 членов экипажа и 21 пассажир.

По данным ВВС, находящийся на борту персонал должен был провести осмотр трубопровода, поставляющего топливо на базу.

Самолет потерял радиосвязь через полтора часа после взлета с военно-воздушной базы в городе Пунта-Аренас. По расчетам специалистов, к текущему моменту топливо на самолете уже должно было закончиться.

К поиску Hercules привлечены силы ВВС и поисково-спасательные службы. За операцией лично следят президент и министр обороны страны, сообщает телеканал "Россия 24".

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