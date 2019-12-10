Опрос показал, что россияне холодно относятся к зиме

Почти половина россиян (46%) назвали любимым временем года лето, а вот зиму таковым считают лишь 8% россиян. По результатам опроса ВЦИОМ, зима является любимым временем года для каждого десятого россиянина (8%). 29% респондентов заявили, что им не нравится зима, а любимое время года почти у половины населения — лето (46%).

В любви к лету признались жители небольших городов, а весну чаще выбирали жители Москвы и Санкт-Петербурга (27%), а также сел (26%). Осень любят в городах-миллионниках и селах (14%).

В числе причин симпатии к холодному времени года респонденты чаще всего называли снег (38%), зимние виды спорта (25%), Новый год (20%), мороз (18%) и свежий воздух (11%).

Негативные ощущения от зимы у россиян вызывают холод (54%), грязь (16%), а также гололед (10%). 64% опрошенных считают, что зима не оказывает влияния на физическое и эмоциональное состояние человека. При этом треть из них полагают, что зима приносит с собой упадок сил, ухудшается настроение (31%), передает ТАСС.