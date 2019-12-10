Ничушкина не остановить: россиянин снова отличился за "Колорадо"

Российский нападающий "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин, реанимировавший свою карьеру в составе "лавин", в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Калгари Флэймз" отметился заброшенной шайбой. Она стала для него уже пятой в последних восьми встречах.

Правда, успешная игра россиянина не помогла "Эвеланш" обыграть на своей площадке "огоньков". Гости оказались сильнее хозяев льда в овертайме со счетом 5:4. Российские хоккеисты "Колорадо" Никита Задоров и Владислав Каменев голевыми действиями не отметились.