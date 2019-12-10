Защитник "Зенита" Сантос: матч с "Бенфикой" будет сложным, понимаем, насколько она сильна

Защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос поделился ожиданиями от предстоящего матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против португальской "Бенфики".

"Матч будет очень сложным. Мы понимаем, насколько сильна "Бенфика" на своем поле, – приводит слова Сантоса пресс-служба "Зенита". – Вместе с тем знаем, что приехали показать качественную, интенсивную игру и удивить соперника".

Напомним, матч "Бенфика" – "Зенит" состоится во вторник, 10 декабря, и пройдет на поле "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне, начало – в 23:00 по московскому времени. В группе G с десятью очками лидирует "РБ Лейпциг", досрочно гарантировавший себе участие в плей-офф турнира. По семь очков у "Зенита" и "Лиона".