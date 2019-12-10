Похолодание до 13 градусов тепла убило шесть человек в Таиланде

Внезапное похолодание в Таиланде унесло жизни шести человек, передает ТАСС. Как сообщают местные СМИ, за последние несколько дней резкое падение температуры воздуха до 13-18 градусов в восточной и центральной частях королевства стало причиной ухудшения состояние здоровья людей.

Для центральной и восточной частей Таиланда подобные случаи — редкость, так как там погода обычно теплее, чем в остальных районах королевства. В провинции Прачинбури на скамейке был найден мертвым 59-летний мужчина, в Сакаео и Аюттхае умерли двое мужчин в возрасте 81 и 41 года. Сообщается, что все они — жертвы холодной погоды. По информации медиков, у мужчин были проблемы со здоровьем, которые усугубились из-за понижения температуры воздуха.

Несколько дней назад в провинциях Бунгкан, Накхонратчасима и Чайнат были обнаружены мертвыми три человека в возрасте 38, 60 и 92 года.