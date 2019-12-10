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Допинг-скандалы 1 час назад

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10 декабря 201910:00

"Позорят Путина". Тарасова жестко высказалась после решения WADA

Сергей Савостьянов/ТАСС

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) одобрить рекомендации комитета по соответствию о лишении России на четыре года участия в крупных международных соревнованиях.

"Я думаю, найдутся люди в России, которые и по своему образованию, и по своей душе, и по своей преданности, и по своему разуму будут соответствовать настоящему понятию "руководитель", – приводит слова Тарасовой Sport24.ru. – Это непростое дело! Не все время должна тасоваться одна и та же колода! И так их переставляют с места на место, а мы говорим, что делать? Сколько можно к одному и тому же возвращаться?

Я считаю, что эти руководители, которые были назначены до этого, они позорят Путина! Он их на эти позиции назначал, они должны понимать это, а если не понимают, то сразу надо отказаться от них, потому что они имеют дело с живыми людьми. С талантами, которую прославляют нашу родину! Мне очень тяжело, это моя жизнь", – подытожила заслуженный тренер СССР.

Напомним, Россия на четыре ближайших года лишилась права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, а спортсмены страны не смогут выступать под национальным флагом.

Серия допинговых скандалов в России началась в 2014 году, когда немецкий телеканал ARD показал документальный фильм Хайо Зеппельта "Тайны о допинге: Как Россия делает своих победителей", в котором супруги Виталий и Юлия Степанова рассказали о приеме запрещенных препаратов, а также о подмене допинг-проб.

В 2015 году WADA создало независимую комиссию, которая провела расследование и рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) отстранить Россию от международных соревнований. IAAF приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики, а WADA признало деятельность РУСАДА не соответствующей антидопинговому кодексу.

Весной 2016 года экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в интервью The New York Times обвинил Россию в поддержке допинговой системы на государственном уровне. WADA пригласило канадского профессора Ричарда Макларена для расследования данных, предоставленных Родченковым.

Летом того же года Макларен опубликовал первую часть своего доклада, в которой утверждалось, что в России создана система по скрытию положительных допинг-проб. По итогам доклада WADA рекомендовала отстранить Россию от участия в летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Несмотря на обвинения, МОК допустил российских спортсменов до Игр в Рио, за исключением легкоатлетов и тяжелоатлетов.

В декабре 2016 года Макларен опубликовал вторую часть доклада. Из документа стало известно, что в допинговую программу в России были вовлечены более тысячи спортсменов, среди которых несколько золотых медалистов Игр в Сочи.

Спустя год МОК не допустил Россию до зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. При этом, "чистым" российским спортсменам позволили выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом. После Игр в Южной Корее WADA восстановило членство Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Условием стало предоставление доступа к данным о допинг-пробах. Россия выполнила обязательства, но с опозданием.

Эксперты WADA провели проверку, после чего сообщили, что в базу данных вплоть до 2019 года вносились изменения. На основании этой информации исполкому WADA рекомендовали дисквалифицировать Россию на четыре года и лишить права на проведение на ее территории международных турниров.

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