Хавбек "Бенфики" Пицци: в игре с "Зенитом" надо расслабиться и показать все, на что способны

Полузащитник португальской "Бенфики" Пицци поделился ожиданиями от предстоящего матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против петербургского "Зенита".

"Наша цель – три очка, которые позволят попасть в Лигу Европы, – приводит слова Пицци пресс-служба УЕФА. – Несколько раз нам не везло на групповом этапе. Возможно, были психологические проблемы. Надо немного расслабиться и показать все, на что мы способны".

Также Пицци сообщил о том, что его команда хорошо подготовилась к игре с "Зениту" и изучила всех футболистов "сине-бело-голубых": "Дзюба хорошо держит мяч, этот игрок очень важен для команды соперника. Дуглас Сантос – отличный защитник, его подключения к атакам и навесы очень опасны", – подытожил 30-летний хавбек.

Напомним, матч "Бенфика" – "Зенит" состоится во вторник, 10 декабря, и пройдет на поле "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне, начало – в 23:00 по московскому времени. В группе G с десятью очками лидирует "РБ Лейпциг", досрочно гарантировавший себе участие в плей-офф турнира. По семь очков у "Зенита" и "Лиона".