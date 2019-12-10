Новости Спорт

Все видео этой рубрики
10 декабря 201910:35

Хавбек "Бенфики" Пицци: в игре с "Зенитом" надо расслабиться и показать все, на что способны

EPA

Полузащитник португальской "Бенфики" Пицци поделился ожиданиями от предстоящего матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против петербургского "Зенита".

"Наша цель – три очка, которые позволят попасть в Лигу Европы, – приводит слова Пицци пресс-служба УЕФА. – Несколько раз нам не везло на групповом этапе. Возможно, были психологические проблемы. Надо немного расслабиться и показать все, на что мы способны".

Также Пицци сообщил о том, что его команда хорошо подготовилась к игре с "Зениту" и изучила всех футболистов "сине-бело-голубых": "Дзюба хорошо держит мяч, этот игрок очень важен для команды соперника. Дуглас Сантос – отличный защитник, его подключения к атакам и навесы очень опасны", – подытожил 30-летний хавбек.

Напомним, матч "Бенфика" – "Зенит" состоится во вторник, 10 декабря, и пройдет на поле "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне, начало – в 23:00 по московскому времени. В группе G с десятью очками лидирует "РБ Лейпциг", досрочно гарантировавший себе участие в плей-офф турнира. По семь очков у "Зенита" и "Лиона".

Сейчас

09:55

WhatsApp прекратит работать на устаревших смартфонах

09:01

Самолет ВВС Чили потерпел крушение по пути в Антарктиду

04:20

Диалог разблокирован: о чем договорились лидеры "нормандской четверки" в Париже

03:40

Зеленский назвал дату обмена пленными в Донбассе

01:10

Саммит в "нормандском формате" в Париже завершился

23:50

Умер вдохновитель Ice Bucket Challenge

22:19

"Аэрофлот" отменил рейс в Париж из-за забастовки

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Взаимопонимание есть: лидеры "нормандской четверки" договорились встретиться через 4 месяца

Взаимопонимание есть: лидеры "нормандской четверки" договорились встретиться через 4 месяца

59 минут назад
Шестиметровые волны мешают поиску разбившегося самолета ВВС Чили

Шестиметровые волны мешают поиску разбившегося самолета ВВС Чили

1 час назад
Трамп: слежка ФБР за избирательным штабом президента – попытка госпереворота

Трамп: слежка ФБР за избирательным штабом президента – попытка госпереворота

4 часа назад
"Пока ничья": Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным во Франции

"Пока ничья": Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным во Франции

6 часов назад
WhatsApp прекратит работать на устаревших смартфонах

WhatsApp прекратит работать на устаревших смартфонах

1 час назад
ДНК оливок: Роскачество исследовало российские майонезы

ДНК оливок: Роскачество исследовало российские майонезы

2 часа назад
Совместная пресс-конференция по итогам встречи в "нормандском формате"

Совместная пресс-конференция по итогам встречи в "нормандском формате"

28 минут назад
Путин: убитый в Берлине - боевик, причастный к организации взрывов в метро Москвы

Путин: убитый в Берлине - боевик, причастный к организации взрывов в метро Москвы

3 часа назад
Сильный пожар вспыхнул на рынке в Баку

Сильный пожар вспыхнул на рынке в Баку

2 часа назад
Экс-министр иностранных дел Австрии Кнайсль вспомнила о своем танце с Путиным

Экс-министр иностранных дел Австрии Кнайсль вспомнила о своем танце с Путиным

3 часа назад
В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в массовом сбыте наркотиков

В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в массовом сбыте наркотиков

3 часа назад
Путин: газ для потребителей на Украине может подешеветь на 25 процентов

Путин: газ для потребителей на Украине может подешеветь на 25 процентов

4 часа назад
Глава WADA Риди: нам удалось защитить всех чистых российских спортсменов

Глава WADA Риди: нам удалось защитить всех чистых российских спортсменов

7 часов назад
Продолжение легендарного сериала "Тайны следствия": новый сезон - на "России 1"

Продолжение легендарного сериала "Тайны следствия": новый сезон - на "России 1"

20 часов назад
Иэн Бостридж споет в "Зарядье" "Лебединую песнь"

Иэн Бостридж споет в "Зарядье" "Лебединую песнь"

23 часа назад
Смотрится на одном дыхании: зрители делятся впечатлениями от фильма "Ржев"

Смотрится на одном дыхании: зрители делятся впечатлениями от фильма "Ржев"

23 часа назад
Московский трафик, парковки и крупнейший в мире проект: эксклюзивное интервью мэра Собянина

Московский трафик, парковки и крупнейший в мире проект: эксклюзивное интервью мэра Собянина

08.12.2019 18:19
"Вторжение": главный фильм 2020 года. Смотрите премьеру трейлера

"Вторжение": главный фильм 2020 года. Смотрите премьеру трейлера

06.12.2019 11:00
Нужна помощь: Настю Муковнину спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Настю Муковнину спасет дорогое лекарство

02.12.2019 09:15
Из-за лопнувшей трубы 20 тысяч жителей Курска остались без воды и отопления

Из-за лопнувшей трубы 20 тысяч жителей Курска остались без воды и отопления

17 минут назад
Новый год в Подмосковье: падающие цены не оживили спрос на аренду коттеджей

Новый год в Подмосковье: падающие цены не оживили спрос на аренду коттеджей

58 минут назад
"Позорят Путина". Тарасова жестко высказалась после решения WADA

"Позорят Путина". Тарасова жестко высказалась после решения WADA

58 минут назад
ЦОДД попросил москвичей пересесть на метро из-за пробок

ЦОДД попросил москвичей пересесть на метро из-за пробок

1 час назад
Российские фигуристки показали "Холодное сердце" на льду

Российские фигуристки показали "Холодное сердце" на льду

1 час назад
Зонд "Паркер": погружения в атмосферу Солнца принесли удивительные открытия

Зонд "Паркер": погружения в атмосферу Солнца принесли удивительные открытия

1 час назад
Опрос показал, что россияне холодно относятся к зиме

Опрос показал, что россияне холодно относятся к зиме

2 часа назад
Лидеры стран "нормандской четверки" прокомментировали итоги саммита в Париже

Лидеры стран "нормандской четверки" прокомментировали итоги саммита в Париже

4 часа назад
Гол и пас Овечкина не спасли "Вашингтон" от проигрыша "Коламбусу"

Гол и пас Овечкина не спасли "Вашингтон" от проигрыша "Коламбусу"

5 часов назад
Россия оценила резолюцию Украины по Крыму, принятую Генассамблеей ООН

Россия оценила резолюцию Украины по Крыму, принятую Генассамблеей ООН

8 часов назад
Эрдоган: Турецкая Республика не откажется от С-400 ради американских ЗРК Patriot

Эрдоган: Турецкая Республика не откажется от С-400 ради американских ЗРК Patriot

10 часов назад
Умер вдохновитель Ice Bucket Challenge

Умер вдохновитель Ice Bucket Challenge

10 часов назад
Такого еще не было: в Голливуде приравняли внедорожник к актеру

Такого еще не было: в Голливуде приравняли внедорожник к актеру

12 часов назад
Задержан мужчина, порезавший ножом бывшую жену на глазах у ребенка

Задержан мужчина, порезавший ножом бывшую жену на глазах у ребенка

12 часов назад
Поражение мозга, ДЦП, эпилепсия: родители требуют наказать врачей роддома

Поражение мозга, ДЦП, эпилепсия: родители требуют наказать врачей роддома

12 часов назад
Новая Lada Granta может породнится с новой "Нивой"

Новая Lada Granta может породнится с новой "Нивой"

16 часов назад
Просил избавить от демонов: брат-сектант совершил ритуальное убийство сестры

Просил избавить от демонов: брат-сектант совершил ритуальное убийство сестры

16 часов назад
"След насильника". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"След насильника". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

16 часов назад
Рейс смерти в Забайкалье: девочка-герой и водитель-лихач

Рейс смерти в Забайкалье: девочка-герой и водитель-лихач

17 часов назад
Клеймо "сектантка" едва не разрушило карьеру Анны Большовой

Клеймо "сектантка" едва не разрушило карьеру Анны Большовой

20 часов назад
Цифровая безопасность: как не остаться без квартиры в один клик

Цифровая безопасность: как не остаться без квартиры в один клик

23 часа назад
"Война и мир. Русский Пьер": премьера в театре "Модерн"

"Война и мир. Русский Пьер": премьера в театре "Модерн"

23 часа назад
Топ-10 регионов России по отсутствию вредных привычек населения

Топ-10 регионов России по отсутствию вредных привычек населения

09.12.2019 05:54
В "Зарядье" выступит знаменитый польский оркестр Sinfonia Varsovia

В "Зарядье" выступит знаменитый польский оркестр Sinfonia Varsovia

04.12.2019 12:02

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку