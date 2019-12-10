Тренер ЦСКА Гончаренко: недобрали очков из-за нестабильности

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко накануне последнего в первой части сезона матча – в Лиге Европы против испанского "Эспаньола", — сделал предварительный анализ выступления своих подопечных летом и осенью. Наставник сказал, что команде не хватало стабильности.

"Мы верили, что будем более стабильны, — цитирует слова Гончаренко интернет-портал Спортбокс.Ru. — Может, в какой-то мере сыграли более стабильно, чем в прошлом сезоне, но все равно ожидали большего. Как и все тренеры, могу сказать, что два-три очка мы недобрали как раз из-за нестабильности".

"Мы даем команде посыл независимо от уровня соперника и турнира, — продолжил тренер. — Мы стараемся играть на победу. Нужно формировать психологию победителей, чтобы молодые ребята не боялись какого-то соперника. Мы никогда не говорим, что можно сыграть на ничью".

"Говоря об изменении психологии, могу отметить, как мы отреагировали на пропущенный гол против "Краснодара". После гола от "Арсенала" мы на 20 минут выключились, а здесь создавали моменты даже после гола в свои ворота. Важно, что мы хорошо отреагировали. Мы хотели выиграть и в целом, наверное, были в этой игре поострее "Краснодара", — сказал Гончаренко.

Наставник "красно-синих" также согласился с посылом, что команде требуется некоторое усиление: "Наверное, любой тренер хочет усиления, желательно на каждой позиции. У нас хорошая команда, но нам нужен игрок, который разбавил бы средний возраст команды".

Не прошел тренер и мимо работы системы видеоповторов в премьер-лиге: "После появления VAR нужно оценивать судейство совершенно по-другому. Оценка может быть субъективна, но могу привести такие цифры: в последних трех матчах на выезде в наши ворота назначили два пенальти и удалили одного игрока. Можно соглашаться или спорить, но я считаю, что в каждом из этих эпизодов нарушения не было".