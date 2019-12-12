Британский пианист Пол Льюис исполнит "Лунную" сонату Бетховена в Доме музыки

Сольный концерт пианиста Пола Льюиса (Великобритания), знаменитого интерпретатора сочинений Бетховена, пройдет в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 18 декабря. Программа вечера посвящена 250-летию со дня рождения композитора.

Пол Льюис – английский пианист, один из самых известных и ярких интерпретаторов музыки знаменитого венского классика.

"Бетховен – удивительно бескомпромиссен. Точно знает, что хочет тебе сказать, и ему совершенно все равно, как ты с этим справишься – это уже твои проблемы. И мне нравится, очень нравится такой его вызов!", – говорит Льюис.

Исполнение пианистом 32 сонат Бетховена получило высочайшую оценку музыкальных критиков:

"Есть много признанных записей бетховенских сонат, сделанных мастерами прошлого и настоящего. Но я посоветую единственную – комплект CD с интерпретациями Пола Льюиса" (А. Томмазини, New York Times).

Пол Льюис вырос в семье рабочего ливерпульских доков. Музыкой начал заниматься довольно поздно – в 12 лет. С детства он мечтал побывать в России, где позднее, будучи уже опытным артистом, был с восторгом принят российской публикой.

"Всегда хотел приехать в Россию, часто воображал себе Москву, с детства слушал Рахманинова, Прокофьева, Скрябина. Когда я впервые приехал сюда, я был потрясен просторами – шириной бульваров, площадей. Все такое огромное", – вспоминает пианист о своих первых впечатлениях от приезда в Москву.

В московскую программу Пол Льюис включил две сонаты-фантазии Бетховена – № 13 и № 14 ("Лунную"), а также Вариации на тему Диабелли. Обе сонаты quasi una fantasia (в духе фантазии) посвящены ученицам Бетховена, популярного в аристократических кругах учителя музыки, и запечатлели два разных мира. Если на Сонате №13, навеянной образом княгини Софии Лихтенштейн, лежит печать салонности, то знаменитая "Лунная", посвященная графине Джульетте Гвиччарди, повествует о несчастной любви композитора, отражает печаль и одиночество. Венчают программу Льюиса 33 Вариации на тему вальса Диабелли (издателя композитора) – уникальный пример того, как гениальный композитор даже из столь примитивной темы сумел вырастить роскошный цветок с множеством дивных соцветий.

Концерт Пола Льюиса состоится 18 декабря в 19:00 в Светлановском зале ММДМ.