Пьяный, несовершеннолетний, без прав: опасное задержание нетрезвого водителя попало на видео

В Йошкар-Оле полицейские задержали водителя, катающегося на автомобиле по ночному городу: беглец пытался скрыться, однако инспектор успел прыгнуть в машину.

Инцидент произошел в понедельник, 9 декабря, на перекрестке улиц Красноармейской и Осипенко, когда полицейские заметили подозрительно маневрирующую легковушку и, рискуя жизнью, остановили ее.

Выяснилось, что за рулем находился 16-летний подросток. ГТРК "Марий Эл" сообщает, что юноша не имел прав и находился в состоянии алкогольного опьянения.