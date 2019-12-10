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10 декабря 201910:56

Пьяный, несовершеннолетний, без прав: опасное задержание нетрезвого водителя попало на видео

Вконтакте/МЭТР - Марий Эл Телерадио

В Йошкар-Оле полицейские задержали водителя, катающегося на автомобиле по ночному городу: беглец пытался скрыться, однако инспектор успел прыгнуть в машину.

 

Инцидент произошел в понедельник, 9 декабря, на перекрестке улиц Красноармейской и Осипенко, когда полицейские заметили подозрительно маневрирующую легковушку и, рискуя жизнью, остановили ее.

Выяснилось, что за рулем находился 16-летний подросток. ГТРК "Марий Эл" сообщает, что юноша не имел прав и находился в состоянии алкогольного опьянения.

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