Глава крымского района погибла в лобовом столкновении двух машин

В Крыму, в результате ДТП погибла глава администрации Черноморского района республики Людмила Глушко.

Председатель Черноморского районного совета Алексей Михайловский подтвердил гибель чиновницы. По его словам, Глушко направлялась в рабочую поездку по району.

По данным полиции, в Черноморском районе при лобовом столкновении легковых автомобилей Kia и Ford, погибли четверо, в каждой машине было по два человека. Причины аварии устанавливаются, передает ТАСС.

54-летняя Глушко занимала пост главы администрации Черноморского района с июля 2016 года.