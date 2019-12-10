Суд арестовал водителя, задавившего трех пешеходов возле "Окружной"

Головинский суд заключил под стражу автомобилиста, который насмерть сбил троих пешеходов на севере Москвы.

Авария произошла 7 декабря возле станции Московского центрального кольца "Окружная" в Москве. Водитель наехал на пешеходов и врезался вестибюль станции. Погибли три человека.

Полиция установили, что мужчина в момент аварии был пьян. За год он 12 раз привлекался за нарушения ПДД, из них 10 – за превышение установленной скорости, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления полиции.

Глава Мосгордумы Алексей Шапошников предложил ужесточить ответственность водителей за превышение скорости и управление автомобилем без прав.