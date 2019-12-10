Томск встречает участников фестиваля ледовых скульптур. Сами соревнования начнутся 16 декабря. Мастера займутся созданием скульптур и фигурок на заданную тему, сообщает ГТРК "Томск". На этот раз она связана с юбилеем города и носит название "Томск 415".

Как рассказали организаторы фестиваля, в этом году создавать ледовые скульптуры в сибирский город съедутся не менее двадцати участников со всего мира. На сегодняшней встрече с журналистами мэр Томска Иван Кляйн сообщил, что заявки на участие были поданы из более чем семидесяти стран мира. В итоге конкурс прошли двадцать соискателей. В том числе, это мастеры ледяной скульптуры из Китая, Киргизии, Кореи, Малайзии, Мозамбика, России и многих других стран.

Часть созданных ледяных произведений искусства после завершения фестиваля "Хрустальный Томск" останутся на Новособорной площади вокруг фонтана. Всего же "ледорубы" планируют показать публике примерно сорок скульптур.