Камера сняла зверское нападение мужчины на бывшую возлюбленную в Приморье

Камера наблюдения зафиксировала момент нападения вооруженного ножом мужчины на бывшую возлюбленную в Большом Камне. Злоумышленник нанес своей жертве около 20 ударов, однако врачам удалось спасти ей жизнь, сообщили в приморском управлении МВД.

Резню в магазине на улице Курчатова, где работала 28-летняя женщина, ее возлюбленный устроил средь бела дня 9 декабря. Сыпавший угрозами бывший сожитель пробрался за прилавок и одним ударом отправил пассию на пол, разбив витрину. Дальше он взялся за нож — удары следовали один за одним, пока женщина не перестала сопротивляться.

Нападавший быстро покинул магазин, но вскоре был задержан. О мотивах 31-летнего мужчины официальной информации не поступало, знакомые предполагают, что им двигала ревность.

Пострадавшую госпитализировали, сейчас ее жизни ничего не угрожает. Ее бывшему возлюбленному грозит до 10 лет в колонии.