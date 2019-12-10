Рэпер Juice Wrld умер, наглотавшись таблеток при попытке спрятать их от полиции

Американский рэпер Juice Wrld умер, наглотавшись обезболивающих. Он пытался спрятать таблетки от полиции, сообщает TMZ.

По информации издания, пилот самолета, в котором летел музыкант, сообщил в полицию о том, что на борту присутствуют оружие и наркотики. Когда воздушное судно приземлилось в аэропорту Чикаго, стражи порядка провели проверку и обнаружили в багаже рэпера более 30 килограммов марихуаны, а также шесть пузырьков с рецептурным сиропом от кашля, содержащим кодеин.

Полиция задержала охранников артиста, у которых были изъяты три единицы оружия. Им предъявили обвинения в ношении оружия на территории аэропорта. Об обвинениях, связанных с наркотиками, не сообщается.

О смерти Juice Wrld (настоящее имя – Энтони Хиггинс) сообщалось 9 декабря. Ему был 21 год. В мае 2019 года издание Billboard признало рэпера победителем в номинации "Лучший новый артист".