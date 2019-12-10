"По велению обстоятельств": скандальный сайт "Миротворец" объявил о закрытии

Скандально известный украинский сайт "Миротворец", в котором публиковались данные о "врагах" Украины, объявил о своем закрытии "по велению некоторых объективных обстоятельств".

При этом в сообщении администрации добавляется: "Рассчитываем, что двух часов нам хватит". Кто поставил условие про два часа, не говорится.

Волонтеры также отмечают, что доступ к сведениям в разделе "Чистилище" останется только у отдельных категорий пользователей и на отдельном закрытом ресурсе, сообщает украинское издание Гордон.ua.

На сайт "Миротворца", который действует с весны 2014 года, попадали персональные данные многих людей, которых украинские националисты считают "врагами" Украины.

В базе данных, например, содержались персональные данные на писателя Олеся Бузину и политика Олега Калашникова, которые были убиты в 2015 году — вскоре после внесения в "расстрельный список" этого сайта.



В октябре 2019 года мониторинговая комиссия ООН по правам человека призвала Верховную раду инициировать закрытие сайта из-за создания угрозы безопасности тех, чьи персональные данные попали в базу данных "Миротворца".

Связано ли условие закрыть сайт украинских националистов "за два часа" с состоявшимися накануне в Париже переговорами "нормандской четверки", пока не сообщается.